Лидер Азербайджана Ильхам Алиев оценил динамику взаимодействия с европейскими институциями. По словам президента АР, Баку заинтересован в перезапуске отношений с Еврокомиссией.

Президент АР Ильхам Алиев рассказал об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Глава государства заявил, что отношения между Европейской комиссией и Баку при Жозепе Борреле достигли низшей точки, однако с того момента наметилась перспектива улучшения.

"В составе Европейской комиссии действовала крупная антиазербайджанская группа, и мы надеемся, что господин Боррель окончательно ушел из политики. С тех пор наши отношения начали налаживаться. В частности, мы увидели, что существует острая необходимость во взаимном перезапуске этих отношений, и мы поддержали эту инициативу"

– Ильхам Алиев

По словам Ильхама Алиева, Боррель поддерживал контакты с рядом коррумпированных должностных лиц, в частности с судьей Международного суда господином Луисом Окампо, который получал финансовую поддержку от российско-армянского олигарха, против которого запущен уголовный процесс в РА.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку может выйти из Совета Европы. По словам главы государства, это решение не окажет существенного влияния на ситуацию в стране.

"Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев подчеркнул, что Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент создают напряженность в отношениях с Баку, однако Азербайджан не стремится к конфронтации.