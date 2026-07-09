США расширили список санкций против Ирана

Минфин Соединенных Штатов ввел новые рестрикции в отношении Ирана. В черном списке оказались физические лица и компании.

Вашингтон расширил санкции против Тегерана, распространив ограничения на восемь физических лиц, заявила пресс-служба министерства финансов США.

Уточняется, что рестрикции были введены в отношении одного из крупных финансовых посредников Ирана Али Ансари.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари, который курирует разветвленную глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей иранской элиты"

— Минфин США

Также в санкционный список попали некоторые компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе.

Как сообщила пресс-служба финансового ведомства США, ограничения получили иранские обменные дома, "которые ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков".

Они используют цепочки подставных компаний для сокрытия незаконной финансовой деятельности иранского правительства, пояснили в американском Минфине.