"Архыз" впервые примет этап ралли "Кавказ 2026"

Карачаево-черкесский всесезонный горный курорт "Архыз" в конце июля впервые примет этап ралли "Кавказ 2026", участникам которого предстоит преодолеть 120 км непростого высокогорного маршрута.

В конце июля всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии станет точкой притяжения любителей автоспорта: здесь впервые пройдет масштабный гоночный старт IV этапа ралли "Кавказ 2026" чемпионата РФ, сообщили в пресс-службе курорта.

"Впервые в истории этой престижной гоночной серии центром и стартовой площадкой для ралли станет "Архыз". Ралли обещает стать одним из самых зрелищных этапов сезона. Гонщикам предстоит преодолеть 125 км скоростной дистанции, один из участков будет проложен практически по горнолыжному склону курорта"

- сообщение

Церемония открытия ралли пройдет 24 июля, ее гостей ждут мастер-классы с профессиональными пилотами, концертная программа и другие мероприятия. Сами гонки начнутся 25 июля в ауле Али-Бердуковский Хабезского района республики, а на следующий день после прохождения спортсменами всех скоростных участков объявят имена победителей и призеров IV этапа, передает ТАСС.

Организаторы ралли по достоинству оценили уровень организации мероприятий, поддержку местных властей и огромный интерес со стороны жителей республики, - поведал гендиректор компании "Автоспортмедиагрупп" Артур Мурадян.