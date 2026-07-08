Жителей Дагестана предупредили о возможном ухудшении качества воды

Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды на территории четырех муниципалитетов Дагестана после обильных осадков. Об этом сообщает региональное управление ведомства на своей странице в социальной сети.
Как отмечают в ведомстве, риск ухудшения качества воды связан со стоянием грунтовых вод, которое вызвано сильными дождями, в связи с чем жителям и гостям республики рекомендуют употреблять для питья исключительно кипяченую или бутилированную воду.
Напомним, ранее 7-8 июля мощные ливни спровоцировали в ряде муниципалитетов Дагестана камнепады, сход селевых потоков, размыв речных берегов и подтопление населенных пунктов. Режим ЧС из-за последствий непогоды ввели в Гергебильском районе, где вышедшая из берегов река Койсу затопила несколько сел.