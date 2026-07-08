Вестник Кавказа

Жителей Дагестана предупредили о возможном ухудшении качества воды

Жителей Дагестана предупредили о возможном ухудшении качества воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане из-за продолжительных ливней роспотребнадзор предупредил об угрозе ухудшения качества питьевой воды.

Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды на территории четырех муниципалитетов Дагестана после обильных осадков. Об этом сообщает региональное управление ведомства на своей странице в социальной сети.

​Как отмечают в ведомстве, риск ухудшения качества воды связан со стоянием грунтовых вод, которое вызвано сильными дождями, в связи с чем жителям и гостям республики рекомендуют употреблять для питья исключительно кипяченую или бутилированную воду.

​Напомним, ранее 7-8 июля мощные ливни спровоцировали в ряде муниципалитетов Дагестана камнепады, сход селевых потоков, размыв речных берегов и подтопление населенных пунктов. Режим ЧС из-за последствий непогоды ввели в Гергебильском районе, где вышедшая из берегов река Койсу затопила несколько сел.

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