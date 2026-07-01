Вестник Кавказа

Что ЕС хочет от Баку и Еревана? Россия и Азербайджан упрощают транзит. Проблема пропавших без вести

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан и в Армению, российско-азербайджанские отношения в сфере экономики, а также проблему пропавших без вести лиц в отношениях между Баку и Ереваном.

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