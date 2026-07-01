Вестник Кавказа

Экстренное предупреждение из-за смерчей объявлено на Кубани

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опасность формирования смерчей над Черным морем будет сохраняться в течение нескольких дней. В связи с этим на Кубани предупредили граждан о необходимости соблюдения мер безопасности.

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за возможного формирования смерчей над Черным морем. Об этом рассказали 2 июля в Главном управлении МЧС по региону.

Угроза будет сохраняться до конца текущей недели.

"Во второй половине дня и до конца суток 3 июля, а также в течение суток 4 и 5 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем"

– пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ведомстве призвали граждан соблюдать меры безопасности и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить в экстренные службы по номеру "112".

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