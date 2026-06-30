Вестник Кавказа

Англия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026

Англия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго благодаря дублю Харри Кейна. В следующем раунде плей-офф англичане встретятся с Мексикой.

В Атланте состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Демократической республики Конго.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий африканской сборной Брайан Чипенга. Англичане ответили двумя точными ударами нападающего Харри Кейна (75-я и 86-я минуты).

Таким образом, в следующий раунд вышла сборная Англии. Ее соперником в 1/8 финала будет команда Мексики.

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