Англия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго благодаря дублю Харри Кейна. В следующем раунде плей-офф англичане встретятся с Мексикой.
В Атланте состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Демократической республики Конго.
Счет на 7-й минуте открыл нападающий африканской сборной Брайан Чипенга. Англичане ответили двумя точными ударами нападающего Харри Кейна (75-я и 86-я минуты).
Таким образом, в следующий раунд вышла сборная Англии. Ее соперником в 1/8 финала будет команда Мексики.