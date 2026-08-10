Иран и Оман утвердили маршрут судоходства в Ормузском проливе

В МИД Ирана сообщили, что Тегеран и Маскат согласовали маршрут в Ормузском проливе, который будет использоваться для судоходства.

Маршрут прохождения судов через Ормузский пролив утвержден Ираном и Оманом, поделился официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, передает телеканал Press TV.

По словам Багаи, стороны достигли соглашения по маршруту в Ормузском проливе, при этом некоторые вопросы еще обсуждаются.

Ведутся переговоры о заключении соглашения, которое поможет восстановлению судоходства через пролив.

Как сообщает Press TV со ссылкой на источники, Иран и Оман планируют заключить временное соглашение на 60 дней, весь поток судов в направлении Персидского залива будет проходить по северному маршруту в Ормузе через воды Ирана. Весь поток из Персидского залива – по южному маршруту через территориальные воды Омана в координации с Ираном.

Ранее Багаи сообщал, что согласованы географические координаты нового маршрута через Ормуз, однако соглашение между Ираном и Оман не означает, что пролив будет сразу открыт – этот вопрос зависит от действий США.