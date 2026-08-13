США не хотят уничтожать Иран – Трамп

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США способны уничтожить Иран. Ранее он сообщал, что для этого им может понадобиться всего 24 часа.

Соединенные Штаты обладают возможностями, чтобы уничтожить Иран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не хочет делать этого, передает Fox News.

"Мы способны уничтожить все это место. Мы не хотим этого делать"

– глава Белого дома

Он также поведал, что в случае атаки со стороны Ирана ответные действия США будут в 100 раз сильнее.

Накануне глава Минфина США анонсировал скорое увеличение экономического давления на Иран. По его словам, о беспрецедентных мерах в отношении Исламской Республики будет объявлено на следующей неделе.