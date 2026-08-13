В Казахстане рассказали о причинах блэкаута

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC назвала причину массовых перебоев со светом в стране.
Сообщается, что отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане привело к перегрузке энергосистемы Казахстана.
"Отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) привело к перегрузу транзита Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана и отделению Южной Зоны от Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии"
– пресс-служба KEGOC
Как сообщила KEGOC, перебои с электричеством произошли в восьми областях Казахстана.
Из-за аварии отключились три линии электропередачи напряжением 500 киловольт.
Напомним, сегодня в странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электроэнергии.
Перебои со светом произошли не только в Казахстане, но и Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.