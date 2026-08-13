Вестник Кавказа

В Казахстане рассказали о причинах блэкаута

Свеча на руке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Согласно информации компании по управлению электрическими сетями KEGOC, перебои со светом в Казахстане произошли из-за отключения ГЭС в Кыргызстане

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC назвала причину массовых перебоев со светом в стране.

Сообщается, что отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане привело к перегрузке энергосистемы Казахстана.

"Отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) привело к перегрузу транзита Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы Казахстана и отделению Южной Зоны от Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистем Объединенной энергосистемы Центральной Азии"

– пресс-служба KEGOC

Как сообщила KEGOC, перебои с электричеством произошли в восьми областях Казахстана.

Из-за аварии отключились три линии электропередачи напряжением 500 киловольт.

Напомним, сегодня в странах Центральной Азии произошло масштабное отключение электроэнергии.

Перебои со светом произошли не только в Казахстане, но и Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане.

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