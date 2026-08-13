Шесть вагонов российской пшеницы отправились в Армению через Азербайджан

Новая партия пшеницы из России была отправлена сегодня транзитом через территорию Азербайджана в Армению. В общей сложности это шесть вагонов зерна.

В пятницу очередная партия российской пшеницы была направлена через Азербайджан в Армению.

Состав выдвинулся со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог". Он отправился в направлении станции Беюк-Кесик.

Поезд везет шесть вагонов пшеницы. В этот раз Армения получил 420 т российского зерна.

Также в субботу из России в Армению транзитом через Азербайджан будет направлена еще одна партия пшеницы, весом 560 т, всего восемь вагонов.

Напомним, что до настоящего времени транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению отправили свыше 40 тыс т зерна, порядка 9 тыс т удобрений, 1 136 т пропана, 133 т алюминия, 1 114 т угля и 67 тыс т древесины.

Кроме того, был налажен экспорт и из Азербайджана в Армению: Азербайджан поставлял Армении дизельное топливо (порядка 15 тыс т) и бензин АИ-92 и АИ-95 (около 5 тыс т).