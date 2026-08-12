США готовят беспрецедентные меры экономического давления на Иран – Бессент

Вашингтон решил нарастить экономическое давление на Тегеран, согласно заявлению министра финансов США Скотта Бессента, вскоре будет объявлено о новых мерах, связанных с экономической изоляцией Ирана.
"Следите за новостями, на следующей неделе появятся новые заявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции"
– Скотт Бессент
Министре в интервью Newsmax уточнил, что санкционное давление будет усилено по указанию президента США Дональда Трампа.
"Мы перешли от "Эпической ярости" к экономической ярости и по указанию президента вновь поднимем уровень (экономического давления)"
– Скотт Бессент
Глава американского минфина уточнил, что новые меры будут действовать одновременно с морской блокадой Ирана.