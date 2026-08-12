США готовят беспрецедентные меры экономического давления на Иран – Бессент

Глава Минфина США анонсировал скорое увеличение экономического давления на Иран. По его словам, на следующей неделе будет объявлено о беспрецедентных мерах в отношении Исламской Республики.

Вашингтон решил нарастить экономическое давление на Тегеран, согласно заявлению министра финансов США Скотта Бессента, вскоре будет объявлено о новых мерах, связанных с экономической изоляцией Ирана.

"Следите за новостями, на следующей неделе появятся новые заявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции"

– Скотт Бессент

Министре в интервью Newsmax уточнил, что санкционное давление будет усилено по указанию президента США Дональда Трампа.

"Мы перешли от "Эпической ярости" к экономической ярости и по указанию президента вновь поднимем уровень (экономического давления)"

– Скотт Бессент

Глава американского минфина уточнил, что новые меры будут действовать одновременно с морской блокадой Ирана.