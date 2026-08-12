Финансовые резервы Казахстана выросли почти до $130 млрд

Общий объем международных резервов и активов Национального фонда Казахстана по итогам июля показал уверенный рост и вплотную приблизился к отметке в $130 млрд.

В Казахстане по итогам июля валовые международные резервы и активы Национального фонда продемонстрировали рост и приблизились к $130 млрд. Об этом сообщает 24 KZ.

По данным Нацбанка, валовые международные резервы страны увеличились более чем на 3% и достигли $63,7 млрд, частично компенсировав июньское снижение. Главным драйвером восстановления стали активы в свободно конвертируемой валюте, которые возросли примерно до $15,5 млрд.

Дополнительный прирост обеспечило монетарное золото, общая стоимость которого превысила $48 млрд, при этом удорожание запаса носит технический характер и связано с переоценкой по рыночным котировкам, а не с новыми закупками.

Отметим, в весенне-летний период из-за ценовых колебаний на мировых рынках резервы пережили глубокий спад, а золото временно просело в долларовой оценке, несмотря на масштабные государственные закупки.