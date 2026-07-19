Армения заплатит фермерам за экспорт сельхозпродукции в ЕС

Правительство Армении выплатит более $14 млн субсидий на экспорт сельскохозяйственной продукции на европейский, британский и канадский рынки.

Армянские власти утвердили проект о выплате субсидий предпринимателям, которые осуществляют экспорт сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС, Великобритании и Канады, сообщила пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что армянские фермеры получат 5,365 млрд драмов (около $14,7 млн).

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя министра экономики Армении Арман Ходжоян, эти средства пойдут на компенсацию расходов экспортеров за продукцию, вывезенную в июле.

По его словам, в этот период был осуществлен экспорт 2,3 тыс т перца, 1,6 тыс т томатов, около 7 тыс т абрикосов, 1,7 тыс т черешни, 430 т слив и примерно 1,6 тыс т персиков и нектаринов.

Напомним, с начала июня текущего года правительство Армении утвердило пакеты субсидий для стимулирования экспорта продукции на европейский рынок с помощью компенсации логистических и таможенных затрат.