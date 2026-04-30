Фестиваль адыгейского сыра отменен в 2026 году

В этом году в Адыгее решили не проводить ежегодный фестиваль сыра. В сентябре 2025 года фестиваль адыгейского сыра собрал рекордное число гостей.

В этом году организационный комитет фестиваля адыгейского сыра принял решение не проводить мероприятие, поделились власти Адыгеи.

"Решение связано с текущей обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность участников, гостей и всех, кто задействован в подготовке мероприятия"

– правительство Адыгеи

В сообщении подчеркивается, что фестиваль не закрывается, кроме того продолжаются работы по созданию этнопарка "Дегуакская поляна", который планируется сделать постоянной площадкой для фестиваля сыра в Адыгее.

В прошлом году мероприятие провели 13-14 сентября на Даховской поляне, фестиваль посетило рекордное число гостей – около 70 тыс человек.

"Фестиваль адыгейского сыра за годы своего существования стал одним из главных событийных мероприятий Республики Адыгея, играя важную роль в развитии туризма, популяризации национальной культуры и продвижении гастрономического бренда региона"

– правительство Адыгеи

Впервые фестиваль сыра в Адыгее провели в 2020 году, затем мероприятие стало ежегодным.