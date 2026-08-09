Хуситы ударили по военным объектам двух йеменских провинций - СМИ

Йеменские мятежные хуситы нанесли ракетный удар по военным объектам Саудовской Аравии в Мохе и Марибе, их военный представитель заявил о поражении намеченных целей.

Поддерживаемое Ираном йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло удары по военным объектам в городе Моха на юго-западе Йемена и провинции Мариб в центральной части страны, заявил военный представитель движения Яхья Сари.

Он отметил: атакованные объекты принадлежали Саудовской Аравии, а для ударов были использованы многочисленные баллистические ракеты и беспилотники, которые "точно поразили намеченные цели", передает информационное агентство SABA.

Власти самой Саудовской Аравии заявления хуситов пока не комментировали.

В то же время в Эр-Рияде утверждают, что не располагают военными силами в Йемене, а лишь поддерживают силы, подчиняющиеся международно признанному правительству страны, и обеспечивают безопасность собственных границ.