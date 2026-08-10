В Минтрансе РФ рассказали об участии Ирана в проекте "Север-Юг"

Иран ведет работы по проекту железной дороги Решт-Астара в рамках проекта "Север-Юг", сообщили в российском транспортном ведомстве.

Иранская сторона реализует строительство в рамках проекта железной дороги Решт-Астара, которая должна стать последним звеном МТК "Север-Юг", сообщили в министерстве транспорта России.

Как пояснили в ведомстве, этот этап необходим для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.

Сообщается, что Тегеран в настоящее время уже согласовал требования для проведения геологических исследований.

"Иранская сторона продолжает работы по передаче земельных участков под трассу. Согласованы требования к работам и субподрядчику для проведения геологических исследований"

— Минтранс РФ

Кроме того, "проводится активная работа по подготовке исполнительного контракта", также рассказали в министерстве.

Однако сейчас преждевременно говорить о конкретных сроках завершения строительства, пишет РИА Новости.

Напомним, еще в 2023 году Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут из Санкт-Петербурга в порты Ирана и Индии через Кавказ, Казахстан и Туркменистан.