В Минтрансе РФ рассказали об участии Ирана в проекте "Север-Юг"

Иранская сторона реализует строительство в рамках проекта железной дороги Решт-Астара, которая должна стать последним звеном МТК "Север-Юг", сообщили в министерстве транспорта России.
Как пояснили в ведомстве, этот этап необходим для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
Сообщается, что Тегеран в настоящее время уже согласовал требования для проведения геологических исследований.
"Иранская сторона продолжает работы по передаче земельных участков под трассу. Согласованы требования к работам и субподрядчику для проведения геологических исследований"
— Минтранс РФ
Кроме того, "проводится активная работа по подготовке исполнительного контракта", также рассказали в министерстве.
Однако сейчас преждевременно говорить о конкретных сроках завершения строительства, пишет РИА Новости.
Напомним, еще в 2023 году Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране.
Международный транспортный коридор "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут из Санкт-Петербурга в порты Ирана и Индии через Кавказ, Казахстан и Туркменистан.