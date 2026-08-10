Вестник Кавказа

Газоснабжение пропало у 6 тыс абонентов в Дагестане

Газоснабжение пропало у 6 тыс абонентов в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЧС сообщили о временной приостановке газоснабжения в Карабудахкентском районе. Из-за аварии без газа остались 6 тыс абонентов.

В Дагестане остались без газа из-за утечки 6 тыс абонентов. Об этом рассказали 11 августа в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Утечка газа случилась в Карабудахкентском районе.

"От диспетчера ЕДДС Карабудахкентского района поступило сообщение о том, что в населенном пункте Доргели во время обхода надземного стального внутрипоселкового газопровода среднего давления диаметром 89мм работниками РЭС была обнаружена утечка газа со сварного шва. (...) Утечка локализована перекрытием задвижки, в результате аварии прекращена подача газа в селе Доргели Карабудахкентского района"

– пресс-служба

Временная приостановка газоснабжения затронула 6 тыс абонентов. Восстановить подачу газа планируется сегодня к 18:00 (мск).

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