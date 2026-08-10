Газоснабжение пропало у 6 тыс абонентов в Дагестане

В Дагестане остались без газа из-за утечки 6 тыс абонентов. Об этом рассказали 11 августа в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Утечка газа случилась в Карабудахкентском районе.
"От диспетчера ЕДДС Карабудахкентского района поступило сообщение о том, что в населенном пункте Доргели во время обхода надземного стального внутрипоселкового газопровода среднего давления диаметром 89мм работниками РЭС была обнаружена утечка газа со сварного шва. (...) Утечка локализована перекрытием задвижки, в результате аварии прекращена подача газа в селе Доргели Карабудахкентского района"
– пресс-служба
Временная приостановка газоснабжения затронула 6 тыс абонентов. Восстановить подачу газа планируется сегодня к 18:00 (мск).