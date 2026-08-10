Ереван прокомментировал возможное лишение голоса в ОДКБ

Представитель Национального собрания (парламента) Армении Саркис Ханданян высказался по поводу вероятного лишения страны права голоса в ОДКБ.

Власти Армении учтут решение о аннулировании ее права голоса в ОДКБ, если оно будет принято другими членами организации, такое заявление сделал глава комиссии по внешним связям армянского парламента Саркис Ханданян.

Депутат обратил внимание на неизменность позиции Еревана. Он констатировал, что участие Армении в ОДКБ остается замороженным, и обратной дороги уже нет.

"Мы будем следить за развитием ситуации, примем к сведению решение наших партнеров по ОДКБ"

– Саркис Ханданян

Парламентарий усомнился в том, что какие-либо факторы могут заставить Ереван вернуться к активному участию в работе организации.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин анонсировал обсуждение ограничения полномочий Еревана в ОДКБ на саммите организации, который состоится 11 ноября в Москве.