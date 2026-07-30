Вестник Кавказа

В Азербайджане утвердили новые требования кибербезопасности

В Азербайджане утвердили новые требования кибербезопасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые расширенные требования в области кибербезопасности вступают в силу в Азербайджане для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов.

В Азербайджане вводятся новые обязательства в области кибербезопасности для владельцев интернет-ресурсов, а также интернет- и хостинг-провайдеров. Соответствующие поправки в закон "Об информации, информатизации и защите информации" утвердил президент республики Ильхам Алиев.

Документ закрепляет в законодательстве такие новые понятия, как киберпространство, кибергигиена и цифровые доказательства, а также официально вводит статусы профильных центров безопасности (CERT и SOC).

Утвержденные изменения регламентируют права и обязанности государственных органов и владельцев информационной инфраструктуры, устанавливая при этом четкие механизмы выявления и предотвращения киберугроз с помощью регулярного мониторинга, аудита и оперативного обмена данными об инцидентах.

Кроме того, закон определяет порядок финансирования цифровых проектов и безопасного тестирования новых IT-решений, а также значительно расширяет полномочия Национального CERT.

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