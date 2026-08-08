Турция, Пакистан и Саудовская Аравия договорились о совместных учениях

Türkiye: Анкара, Исламабад и Эр-Рияд договорились о проведении совместных учений, обмену опытом и военными технологиями.

Анкара, Исламабад и Эр-Рияд договорились о проведении военных учений в рамках оборонного соглашения. Также стороны будут контактировать для обмена военным опытом, передает Türkiye.

Как отмечает издание, стороны планируют кадровый обмен, что послужит первым шагом к развитию оборонных связей. Совместные учения позволят странам наладить координацию для действий в экстренных ситуациях.

Кроме того, стороны намерены обмениваться военными технологиями в рамках сотрудничества в сфере ВПК. Также участники соглашения, подписанного в Мекке, проработают механизм раннего предупреждения.

Интересы Турции в союзе с КСА и Пакистаном

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о турецком подходе к созданию военного союза на Ближнем и Среднем Востоке в партнерстве с Саудовской Аравией и Пакистаном.

"В первую очередь для Турции имеет особое значение региональная безопасность. Анкара делает все возможное для того, чтобы стабилизировать Ближний Восток, и этой цели, безусловно, можно достичь лишь в сотрудничестве с другими крупными региональными игроками. С тем же Пакистаном у Турции всегда были хорошие отношения, но сейчас возникла необходимость в организации нового, военного уровня взаимодействия из-за нагнетания региональной обстановки на фоне израиле-американо-иранской войны", - прежде всего сказал он.

"Новый военный союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана нацелен на создание нового баланса сил в регионе для его стабилизации. Организуя этот союз, Турция предлагает более расширенное понимание ближневосточной безопасности. Конечная цель – способствовать прекращению текущих конфликтов и недопущению каких-либо новых конфронтаций на Ближнем Востоке, что позволит всем странам безопасно развивать свои экономики и совместные энергетические проекты. Пока регион нестабилен, заниматься этим крайне трудно", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

"Сейчас речь идет о создании оборонного союза с функциями предупреждения возможных эскалаций в регионе. Если на Ближнем Востоке опять начнутся активные военные действия, то стороны будут совместно внимательно следить за ними, в том числе за тем, как поведет себя Иран. Одно дело – удары по базам США, и совсем другое дело – удары по территории Саудовской Аравии. Кроме того, на начальном этапе мы видели, что иранские ракеты залетали и в воздушное пространство Турции, где были сбиты. Одно из направлений активности оборонного союза – предотвратить повторение таких ударов", - продолжил политолог.

"В немалой степени созданию нового союза способствовало то, что во время войны США практически не смогли обеспечить безопасных государств на Ближнем Востоке, где расположены американские военные базы. Поэтому встала задача создать системы обороны самостоятельно и с опорой на региональных союзников. Конечно, в первую очередь это необходимо Саудовской Аравии, но в современном мире уже невозможно говорить, что та или иная страна остается в стороне, пока страдают ее соседи и партнеры, настолько все взаимосвязано. Поэтому любые подобные соглашения имеют значение не только в каком-то локальном пространстве, но и в куда более широком, глобальном масштабе", - заключил Тогрул Исмаил.