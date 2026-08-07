Соглашение о коллективной обороне Турции, Саудовской Аравии и Пакистана: что значит для региона?

Расскажем, что представляет собой Мекканское соглашение о совместной обороне, о чем договорились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан и почему сейчас, что известно о визитах Эрдогана и Шахбаза в Саудовскую Аравию, как отреагировал Иран и что соглашение значит для Израиля, а также какие государства вошли в коалицию Саудовской Аравии.

Что такое Мекканское соглашение о совместной обороне?

Вчера в Мекке был подписан знаковый документ: Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение о коллективной обороне. Подписи под ним принадлежат саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и пакистанскому премьеру Шахбазу Шарифу.

По сообщению МИД Пакистана, подписанный пакт свидетельствует о едином намерении сторон и далее усиливать совместную безопасность, а также способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности как в самом регионе, так и за его пределами.

Выбор места подписания соглашения также имеет глубокий символический смысл. Мекка - самый священный для ислама город, в направлении которого возносятся молитвы мусульман всего мира. Подписание пакта в этом месте подчеркивает, что документ основан не только на стратегических интересах, но и на узах исламской солидарности.

О чем договорились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан?

Это соглашение не возникло на пустом месте, ему предшествовал почти год переговоров. В марте главы турецкого, пакистанского и саудовского МИД встречались в Эр-Рияде в рамках исламского саммита, где обсудили, как могло бы выглядеть совместное соглашение о безопасности.

Новый договор развивает принцип, ранее зафиксированный в заключенном минувшей осенью двустороннем оборонном пакте между Эр-Риядом и Исламабадом, где нападение на одну сторону приравнивалось к нападению на обе. Теперь это правило распространено и на Турцию: любая вооруженное нападение на все три страны. Кроме того, соглашение предусматривает масштабное углубление оборонного сотрудничества между тремя подписантами по всем направлениям.

Замминистра Саудовской Аравии Раед Кримли также выступил с разъяснением позиции королевства. Он заявил, что оборонный пакт не является военным или религиозным блоком, не связан с ядерными амбициями и не направлен против третьих стран. Его цель - развитие собственных устойчивых оборонных возможностей. По его словам, соглашение не ставит под угрозу отношения Эр-Рияда с арабскими партнерами и не отменяет прежних международных обязательств.

Что известно о визитах Эрдогана и Шахбаза в Саудовскую Аравию?

Подписанию пакта предшествовали визиты двух лидеров в Саудовскую Аравию. Пакистанский премьер прибыл в Джидду 6 августа с трехдневным официальным визитом. Его сопровождала внушительная делегация, включающая глав МИД и минобороны. По прибытии в Джидду премьера встретили замгубернатора Мекки, министр сельского хозяйства, посол Пакистана и другие высокопоставленные лица. Во время визита Шариф совершил умру в Мекке и посетил мечеть Пророка в Медине.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Джидду 7 августа, где его встретили замгубернатора региона Мекка, посол Турции в Эр-Рияде и генконсул в Джидде. Затем турецкий лидер отправился в Мекку, где на встрече с наследным принцем его сопровождали главы МИД и нацразведки, а также начальник президентского аппарата.

Почему Турция, Саудовская Аравия и Пакистан договорились сейчас?

Соглашение заключено на фоне беспрецедентной региональной напряженности, вызванной американо-израильской войной против Исламской Республики. Саудовская Аравия в этом году неоднократно подвергалась ударам со стороны ИРИ, а также проиранских йеменских хуситов и шиитских вооруженных группировок Ирака. Конфликт поставил под угрозу саудовский экспорт нефти и амбициозные планы развития королевства. Судоходство в Ормузе, переговоры по восстановлению которого также ведутся, оказалось практически парализованным, что наносит тяжелый урон мировой экономике.

При этом в Эр-Рияде начали сомневаться в надежности гарантий безопасности США. Хотя саудовско-американское сотрудничество остается высоким, королевство ищет дополнительные гарантии. По сообщению источников Reuters, Эр-Рияд, Исламабад и Анкара разделяют опасения по поводу хаоса в ближневосточном регионе и растущих ролей Тегерана и Тель-Авива. При этом Пакистан остается единственной ядерной державой среди мусульманских стран, Турция располагает второй армией в НАТО по численности, а саудовцы удерживают позиции самой мощной державы Персидского залива и входят в число ведущих мировых экспортеров нефти.

Хуситы снова атаковали Саудовскую Аравию?

Непосредственным фоном для подписания оборонного пакта стала серия атак йеменских хуситов. Накануне хуситы атаковали южную саудовскую провинцию Наджран, ранив 11 гражданских лиц. В коалиции под руководством Саудовской Аравии заявили, что хуситы сознательно избрали целями мирное население и гражданские объекты.

Всего за несколько дней до этого хуситы сообщили об ударе по аэропорту Наджрана в качестве ответной меры на полеты саудовских беспилотников над Йеменом. Ранее они провозгласили морскую блокаду Саудовской Аравии, перекрыв поставки нефти, перенаправляемые в Красное море, и ударив по объектам нефтекомпании Aramco в прибрежных городах Джизан и Янбу. С того момента атакам подвергся ряд судов под саудовским флагом и нефтяных объектов.

Высокопоставленный представитель королевства выразил опасения, что хуситы и иракские вооруженные формирования, действующие под эгидой КСИР, могут совершить согласованные нападения на саудовские объекты энергетики, портовую и аэропортовую инфраструктуру. Эр-Рияд заявил, что готов предпринять все необходимые шаги для отражения любой агрессии.

Какие государства вошли в коалицию Саудовской Аравии?

За неделю до подписания Мекканского соглашения Саудовская Аравия объявила о формировании морского оборонительного альянса, в который вошли 14 государств: к Саудовской Аравии, Турции и Пакистану присоединились Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Джибути, Сомали, Бангладеш, Йемен, Судан и Коморские Острова.

Учредители союза особо выделили его исключительно оборонительную направленность, указав, что альянс не нацелен против какого-либо государства или международной организации, а его действия будут соответствовать международному праву.

Ключевая цель объединения - гарантировать беспрепятственный проход судов, обезопасить международные торговые пути и маршруты доставки энергоресурсов через Баб-эль-Мандеб, Красное море и Аденский залив. Эти водные пространства формируют стратегический морской коридор, связывающий Индийский океан со Средиземноморьем: на Красное море приходится около 30 % мировых контейнерных перевозок и 12-15 % всей глобальной торговли.

Саудовская Аравия определена как страна-основатель и лидер коалиции, а также постоянное место размещения штаб-квартиры. В королевстве будут базироваться Объединенный координационный центр операций, Объединенный морской оперативный центр и Генеральный секретариат.

Командующим коалиции был назначен генерал-майор Абдулла бин Салем Аль-Шехри. Планируется, что совещание для завершения формирования институционального каркаса коалиции состоится 12-13 августа.

Как Иран отреагировал на пакт Турции, Саудовской Аравии и Пакистана?

Официального заявления от иранского руководства пока не было, однако иранский парламентарий Эбрагим Резаи подверг пакт резкой критике. По его словам, Эр-Рияду пора осознать, что договоренности с Анкарой и Исламабадом не обеспечат королевству безопасность - точно так же, как и годы односторонней ставки на Вашингтон. Он призвал саудовское руководство пересмотреть свою политику, чтобы впредь не быть вынужденным искать гарантии безопасности у чужих держав.

Иранские официальные лица не раз указывали, что государства региона должны самостоятельно заботиться о собственной безопасности, и выступали с инициативой создания оборонного союза, куда вошли бы Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и ряд других стран. В Тегеране подтвердили намерение продолжать диалог с Анкарой и другими региональными столицами ради построения нового, рассчитанного на долгосрочную перспективу и устойчивого механизма безопасности.

Что соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана значит для Израиля?

На данный момент ни офис премьер-министра, ни МИД Израиля не комментировали новый оборонный пакт. Однако известно, что в Анкаре, Эр-Рияде и Исламабаде обеспокоены израильскими региональными действиями.

В начале июля, выступая вместе с пакистанским премьером в Стамбуле, Эрдоган выразил мнение, что мирные усилия в ближневосточном регионе не увенчаются успехом без региональной поддержки, и добавил, что нельзя позволить Тель-Авиву "подорвать" американо-иранский меморандум. Кроме того, турецкий президент неоднократно осуждал атаки Израиля в Газе, Ливане и Сирии.

Со своей стороны, Пакистан осудил военные действия Израиля в Газе, но в американо-израильской войне против ИРИ Пакистан взял на себя роль посредника, стремясь предотвратить дальнейшую эскалацию.

Глава Белого дома Дональд Трамп давно надеялся убедить Эр-Рияд подписать "Авраамовы соглашения", нормализующие отношения между Израилем и мусульманскими странами. Но власти Саудовской Аравии также неоднократно осуждали действия Израиля в Газе и на Западном берегу и настаивала на том, что не сделает этого, пока не будет четкого пути к созданию палестинского государства, чему нынешнее израильское правительство противостоит.