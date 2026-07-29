Ближний Восток пылает: коалиция Саудовской Аравии, США опять бомбят Иран?

Почему Саудовская Аравия создает военную коалицию, кто в нее войдет, что происходит сейчас между Ираном и США, возможен ли сейчас новый раунд переговоров, какова роль хуситов в эскалации с Саудовской Аравией, чем может обернуться для них новая война в Йемене?

Почему Саудовская Аравия создает военную коалицию?

На фоне новой эскалации американо-иранского противостояния Саудовская Аравия предпринимает собственные шаги для обеспечения безопасности. Сегодня СМИ сообщили, что Эр-Рияд намерен сформировать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов. Состав коалиции обсуждается с десятками стран.

Главной причиной создания коалиции стала блокада, объявленная хуситами на прошлой неделе. Проиранские хуситы заявили о введении "морского эмбарго" против Саудовской Аравии в ответ на "12-летнюю блокаду" Йемена со стороны Эр-Рияда. С момента объявления блокады хуситы совершили несколько атак на саудовские суда в Красном море. Саудовская Аравия в ответ нанесла авиаудары по военным объектам хуситов в йеменском порту Ходейда. Таким образом, новая коалиция призвана противодействовать угрозе, которую блокада хуситов создает для международного судоходства в одном из важнейших морских коридоров.

Кто войдет в коалицию Саудовской Аравии?

Эр-Рияд рассчитывает привлечь в коалицию около 50 государств. Основные задачи новой структуры включают противодействие хуситам в ограничении судоходства через Баб-эль-Мандеб, а также борьбу с пиратством и контрабандой в Красном море. Согласие на участие уже подтвердили четыре прибрежных государства Красного моря: Египет, Судан, Джибути и Сомали.

Приглашения направлены широкому кругу стран, включая включая США, Пакистан, Египет, Турцию, Катар, Бахрейн, Кувейт, Бангладеш и ряд других государств. Европейские страны, в том числе Франция, Германия и Италия, рассматривают возможность присоединения к коалиции, но их решение напрямую зависит от позиции США. По данным Al-Monitor, из-за эскалации конфликта с Тегераном Вашингтон может воздержаться от участия в операциях против хуситов. При этом Маскат вряд ли присоединится к коалиции из-за роли посредника в контактах с ИРИ.

Новый механизм под руководством Эр-Рияда будет действовать параллельно с уже существующими международными силами: Объединенной оперативной группой 153, охватывающей Красное море, Баб-эль-Мандеб и Аденский залив, а также миссией ЕС EUNAVFOR Aspides, мандат которой действует до февраля 2027 года.

Что происходит сейчас между Ираном и США?

В ночь на 30 июля США нанесли волну ударов по иранской территории. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, двухчасовая операция была проведена в ответ на пуски иранских баллистических ракет по американским силам на Ближнем Востоке. Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ранее перехват иранских ракет, пообещал нанести "очень сильный" ответный удар и сдержал слово.

Целями американских атак стали десятки объектов КСИР в нескольких иранских провинциях. Сообщалось о взрывах в провинции Хормозган, включая портовый город Бендер-Аббас и острова Киш, Кешм и Абу-Муса. В провинции Бушер, где расположена единственная иранская атомная электростанция, удары были нанесены по трем городам. В юго-западной провинции Хузестан цели в Абадане были поражены, а в Ахвазе зафиксированы перебои с электроснабжением. Особенно тяжелые последствия, по информации иранских СМИ, зафиксированы на острове Кешм, где ракетный удар пришелся по жилому зданию, лишив жизни семью из трех человек и ранив еще двух детей.

Иранское руководство незамедлительно отреагировало на американские удары. ИРИ нанесла ответные удары по американским объектам в регионе, в частности, по целям в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иорданские военные сообщили, что их системы ПВО перехватили и сбили пять запущенных с иранской территории ракет. В Кувейте в результате атаки погиб рабочий.

За последние недели Тегеран неоднократно наносил удары по американским базам, включая кувейтскую авиабазу Али-Ас-Салем и иорданскую базу Аль-Азрак. Кроме того, вчера Египет подтвердил, что пожар, повредивший два судна в средиземноморском порту Думьят, был вызван атакой беспилотника, но ответственность за инцидент пока никто не взял.

Новый раунд переговоров США и Ирана сейчас возможен?

Несмотря на эскалацию военного противостояния, дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном остаются открытыми. Центральную роль в посреднических усилиях играет Пакистан, подтвердивший сегодня, что переговоры между сторонами продолжаются. В МИД Пакистана заверили, что в Исламабаде делают все возможное для возвращения сторон к переговорам в рамках Исламабадского меморандума. Помимо Пакистана, в посреднических усилиях участвует и Катар. Группа посредников во главе с Катаром и Пакистаном работает над преодолением разногласий между Вашингтоном и Тегераном, чтобы вернуть их к ранее согласованному прекращению огня.

Еще несколько дней назад глава Белого дома выражал оптимизм в отношении перспектив переговоров с Исламской Республикой, подчеркивая, что между сторонами ведутся консультации и что возможность достичь соглашения "реальна". По данным Axios, переговоры в настоящее время сосредоточены на новой сделке по открытию Ормуза, а также предпринимаются попытки возобновить переговоры по всеобъемлющему ядерному соглашению.

Параллельно с дипломатическими усилиями в Конгрессе США продолжаются попытки законодательно ограничить военные полномочия президента в отношении ИРИ. Сегодня Сенат должен рассмотреть новую версию резолюции о военных полномочиях, предписывающую вывод сил США из боевых действий против Исламской Республики, если они не были санкционированы Конгрессом. Ожидается голосование по процедурному вопросу о передаче резолюции из комитета по иностранным делам на рассмотрение полного состава Сената. Предыдущие попытки принять подобную резолюцию провалились. 23 июля Палата представителей одобрила резолюцию о военных полномочиях, однако Сенат отклонил свой вариант резолюции несколькими часами позже с результатом 47 против 49. Всего несколько голосов не хватило для принятия. Демократы в основном голосуют за ограничение полномочий президента, в то время как республиканцы поддерживают президента, хотя на предыдущих голосованиях три-четыре республиканца присоединялись к демократам. Исход нового голосования будет зависеть от того, сколько республиканцев готовы перейти на сторону оппозиции.

Какова роль хуситов в эскалации с Саудовской Аравией?

Хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану с 2014 года и поддерживаемые Ираном, стали активным участником более широкого ближневосточного конфликта. Их действия открыли новый фронт против Вашингтона и союзников. С объявления хуситами блокады Саудовской Аравии, они неоднократно атаковали саудовские нефтяные танкеры в Красном море, а также вынудили около десяти судов развернуться и изменить курс. В ответ на эти действия саудовская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в провинции Ходейда. Кроме того, появились сообщения о том, что хуситы рассматривают возможность введения сборов с судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, по аналогии с действиями Ирана в Ормузе.

Чем новая война в Йемене может обернуться для хуситов?

К концу июля Йемен вновь оказался на грани полномасштабного конфликта. Несмотря на сохраняющуюся военную мощь хуситов, стратегическая обстановка за годы затишья существенно изменилась, что может сделать новую войну для них гораздо более сложной:

Консолидация антихуситского лагеря. Если ранее раздробленность правительственных сил и противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ играли на руку хуситам, то теперь ситуация иная. В конце 2025 года правительство Йемена добилось вывода сил ОАЭ, а Саудовская Аравия оказала поддержку в ослаблении сепаратистов на юге. Президентский руководящий совет стал более скоординированным, а Эр-Рияд усилил взаимодействие со всеми антихуситскими фракциями, что создает для хуситов дополнительные трудности;

Новое племенное сопротивление. В провинции Эль-Джауф (северо-восток от Саны) сформировался межплеменной антихуситский альянс. После освобождения из заключения племенного лидера Хамада аль-Хазми тысячи соплеменников выступили против властей хуситов. Такой альянс может оказать поддержку правительственным силам, если ему удастся скоординироваться с армией;

Новые региональные условия. Угрозы хуситов саудовскому судоходству в Красном море ускоряют формирование международной коалиции под руководством Саудовской Аравии. Это означает, что хуситы могут столкнуться с более широким международным противодействием, чем ранее.