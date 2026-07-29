Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

Сегодня прошло последнее заседание правительства Армении перед его отставкой, которая состоится 2 августа, в день начала работы Национального собрания нового, девятого созыва. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Это последнее очередное заседание нашего правительства в этом составе. Согласно Конституции, мы в воскресенье подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством"
– Никол Пашинян
Глава правительства констатировал, что в текущем составе оно собралось на заседание в последний раз.
Закрывая заседание, он выразил благодарность членам правительства за их работу. Пашинян также напомнил, что часть их станут депутатами в законодательном органе.