Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

Армянское правительство в воскресенье будет отправлено в отставку. В этот же день начнет работу парламент Армении нового, девятого созыва.

Сегодня прошло последнее заседание правительства Армении перед его отставкой, которая состоится 2 августа, в день начала работы Национального собрания нового, девятого созыва. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это последнее очередное заседание нашего правительства в этом составе. Согласно Конституции, мы в воскресенье подадим в отставку, после чего президент республики назначит премьер-министром кандидата, избранного парламентским большинством"

– Никол Пашинян

Глава правительства констатировал, что в текущем составе оно собралось на заседание в последний раз.

Закрывая заседание, он выразил благодарность членам правительства за их работу. Пашинян также напомнил, что часть их станут депутатами в законодательном органе.