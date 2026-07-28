Вестник Кавказа

На Ставрополье появится ресурс с данными о топливе на АЗС

На Ставрополье появится ресурс с данными о топливе на АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья сообщили о нормализации ситуации с топливом на АЗС и спросом на него. В планах создание ресурса с информацией о наличии топлива.

На автозаправочных станциях Ставропольского края стабилизируется ситуация, поделились в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

"В последнее время фиксируется положительная динамика по самым востребованным видам топлива: Аи-95, Аи-92 и дизтопливу. Пиковые значения по разбору на АЗС преодолены: спрос пошел на спад и вернулся к обычному уровню - примерно 2,5 тыс т в сутки. На сетевых заправках сохраняется привычный порядок цен"

– пресс-служба

Ситуация с ценами отслеживается, динамика позитивная. Глава края Владимир Владимиров дал поручение создать специальный ресурс для мониторинга доступности топлива. 

"Чтобы люди видели реальную обстановку на АЗС, прошу краевое Минэнерго проработать создание общедоступного ресурса в интернете для отслеживания доступности топлива на заправках"

– Владимир Владимиров

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