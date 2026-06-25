Солнечная энергетика активно используется в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана более 2,5 тыс зданий оснащены солнечными панелями. Общая мощность панелей превышает 8 МВт.

В Азербайджане на освобожденных территориях применяются возобновляемые источники энергии, так, установлено солнечных панелей общей мощностью более 8 000 кВт.

Солнечные панели установлены на более 2,5 тыс объектов, включая жилые дома, общественные и социальные объекты, рассказали в Минэнерго Азербайджана в ходе 13-го заседания Рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.

Установлены также свыше 8 000 осветительных установок на основе LED, из них 43% ( около 3 500 единиц) представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии.

Развитие Карабаха и Восточного Зангезура на основе принципов зеленых технологий и энергоэффективности уже стало образцовой моделью, отметил министр Парвиз Шахбазов.

Зеленая энергетика будет развиваться в регионе и дальше: в планах строительство солнечных электростанций в Джебраиле, реализация частным сектором проектов по строительству четырех малых СЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах, проведение подготовительных работ для строительства ветряной электростанции в Кельбаджаре. Об этом рассказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (ГАВИЭ) Джавид Абдуллаев.

Он отметил, что потребность освобожденных территорий АР в электроэнергии полностью обеспечивается за счет возобновляемых источников, а избыточные мощности передаются в общую энергосистему страны.