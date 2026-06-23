Очередные группы вынужденных переселенцев возвращаются в освобожденные города и села

Сегодня 58 семей бывших вынужденных переселенцев возвращаются на освобожденные территории Азербайджана, направляясь в десять различных населенных пунктов.
Всего в свои дома переезжают 244 человека, распределение которых по местам проживания выглядит следующим образом:
- Гасанриз — 53 человека;
- Чылдыран — 53 человека;
- Кяркиджахан — 34 человека;
- Шукюрбейли — 28 человек;
- Вянгли — 23 человека;
- Гадрут — 15 человек;
- Бёюк Галадяряси — 14 человек;
- Баллыджу — 7 человек;
- Бадару — 5 человек;
- Ханабад — 5 человек;
Напомним, возвращение жителей на освобожденные территории осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.
До этого момента переселенцы были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, а также в недостроенных и административных зданиях.
Возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет стала результатом победы Азербайджанской армии в Отечественной войне, которая проходила под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.