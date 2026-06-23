Вестник Кавказа

Очередные группы вынужденных переселенцев возвращаются в освобожденные города и села

Очередные группы вынужденных переселенцев возвращаются в освобожденные города и села
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
​В рамках государственной программы "Великое возвращение" сегодня на освобожденные территории Азербайджана возвращаются 244 человека в составе 58 семей.

Сегодня 58 семей бывших вынужденных переселенцев возвращаются на освобожденные территории Азербайджана, направляясь в десять различных населенных пунктов.

Всего в свои дома переезжают 244 человека, распределение которых по местам проживания выглядит следующим образом:

  • Гасанриз — 53 человека;
  • Чылдыран — 53 человека;
  • Кяркиджахан — 34 человека;
  • Шукюрбейли — 28 человек;
  • Вянгли — 23 человека;
  • Гадрут — 15 человек;
  • Бёюк Галадяряси — 14 человек;
  • Баллыджу — 7 человек;
  • Бадару — 5 человек;
  • Ханабад — 5 человек;

Напомним, возвращение жителей на освобожденные территории осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

До этого момента переселенцы были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, а также в недостроенных и административных зданиях.

Возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет стала результатом победы Азербайджанской армии в Отечественной войне, которая проходила под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

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