Пентагон планирует сократить военное присутствие на Ближнем Востоке

The Washington Post: Вашингтон планирует сократить военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне роста издержек на восстановление инфраструктуры Пентагона.

Американское военное командование прорабатывает сценарий сокращения своего присутствия в Персидском заливе, передает The Washington Post.

Пентагон в настоящее время оценивает целесообразность восстановления уничтоженной и поврежденной Ираном инфраструктуры. По словам источников, ведомство не планирует восстанавливать все поврежденные объекты.

По данным восьми источников в Пентагоне, сокращение военных сил может стать причиной для смены стратегии США в регионе.

При этом вариант с переносом баз в Израиль вызывает споры в Пентагоне, так как США опасаются израильских разведывательных возможностей.