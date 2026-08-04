Вестник Кавказа

Пентагон планирует сократить военное присутствие на Ближнем Востоке

суэцкий канал ормузский пролив баб-эль-мандебский пролив
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
The Washington Post: Вашингтон планирует сократить военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне роста издержек на восстановление инфраструктуры Пентагона.

Американское военное командование прорабатывает сценарий сокращения своего присутствия в Персидском заливе, передает The Washington Post. 

Пентагон в настоящее время оценивает целесообразность восстановления уничтоженной и поврежденной Ираном инфраструктуры. По словам источников, ведомство не планирует восстанавливать все поврежденные объекты. 

По данным восьми источников в Пентагоне, сокращение военных сил может стать причиной для смены стратегии США в регионе. 

При этом вариант с переносом баз в Израиль вызывает споры в Пентагоне, так как США опасаются израильских разведывательных возможностей.

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