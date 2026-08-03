Соглашение по Ормузу подразумевает заход судов в Персидский залив через Иран - СМИ

Иран просит в ходе переговоров предоставить ему право получать средства за проход судов через Ормуз. В Исламской Республике также требуют снятия морской блокады и отмены санкций.

Возможное соглашение по Ормузскому проливу подразумевает заход всех торговых судов в Персидский залив через территориальные воды Ирана.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), именно такая сделка была предложена Ирану. Согласно информации, она предполагает проход судов в Персидский залив через коридор у берегов Исламской Республики, а покидать его по маршруту, ведущему через территориальные воды Омана. При этом за выход из залива не будет взиматься никакая плата.

WSJ отмечает, что Иран настаивает на взимании сборов за проход судов, а также требует гарантий о невозобновлении атак, отмене морской блокады США и смягчение санкций в отношении иранской нефти. В свою очередь, США и страны региона отвергли требование о сборах и хотят получить гарантии отсутствия угроз от Ирана.

Издание также сообщает, что в ходе переговоров Иран сообщил посредникам, что они не примут сделку, если не получат контроль над проливом.