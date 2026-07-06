На границе России и Южной Осетии заработал обновленный ТПП "Нижний Зарамаг"

После модернизации на границе России и Южной Осетии заработал единственный таможенный пункт пропуска "Нижний Зарамаг" – на нем появились три новых полосы движения и обновили пассажирский терминал.

На границе с Южной Осетией сегодня вновь заработал обновленный таможенный пункт пропуска "Нижний Зарамаг", сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

"В погранпереходе запустили три дополнительные полосы движения, установили шлагбаумы и кабины паспортного контроля, отремонтировали дорожное покрытие, расширили полосы для негабаритного транспорта и легковое направление в сторону въезда в РФ"

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Приятным дополнением для водителей стала система "Время в пути", по которой можно точно определить время пересечения перехода. Заработал здесь и портальный инспекционно-досмотровый комплекс, непрерывно сканирующий проезжающие легковые машины, мгновенно выявляя запрещенные к провозу предметы и вещества, передает портал "Это Кавказ".

Серьезно обновился и пассажирский терминал: в нем появились ограждения, системы радиационного контроля, дополнительные навесы, а также была благоустроена территория.

Напомним, автомобильный пункт пропуска "Нижний Зарамаг" - единственный погранпереход между Россией и Южной Осетией, только за первые шесть месяцев нынешнего 2026 года через него прошло 173,6 тыс автомобилей, болшая часть из которых - легковые.