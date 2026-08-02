В переговорах США и Ирана возможен прорыв – СМИ

Посредники между США и Ираном испытывают осторожный оптимизм и ждут, что вскоре можно будет объявить о прекращении огня. По данным СМИ, глава МИД Пакистана пригласил главу МИД Ирана приехать в Исламабад "как можно скорее".

Вскоре в переговорах между Вашингтоном и Тегераном может случиться прорыв, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленного источника.

В сообщении говорится, что посредники испытывают "осторожный оптимизм" в отношении будущих контактов и надеются, что через какое-то время "можно будет объявить о прекращении огня".

Также по данным Al Hadath, в ближайшее время запланирован визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Исламабад.

Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар попросил главу МИД ИРИ посетить Исламабад "как можно скорее". Официальных комментариев о возможной поездке Аракчи в Пакистан нет.

Отметим, что посредниками в переговорном процессе между США и Ираном выступают Пакистан, Катар и Оман.