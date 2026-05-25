Банк Сирии меняет старые банкноты

Центральный банк Сирии объявил об изъятии деноминированных старых банкнот - со 2 по 6 августа предоставить гражданам возможность бесплатно сдать оставшиеся банкноты и получить их эквивалент в новой сирийской валюте.

Центральный банк Сирии объявил об изъятии из обращения банкнот старого образца после завершения их обмена, говорится в официальном заявлении регулятора.

"С 31 июля начался пятилетний этап изъятия старых сирийских банкнот. После завершения периода обмена 30 июля они утратили платежную силу, были выведены из обращения и больше не могут использоваться для проведения финансовых операций"

- заявление

Подавляющее большинство, 95% старой денежной массы, за это время было заменено, однако регулятор принял решение со 2 по 6 августа предоставить гражданам возможность бесплатно сдать оставшиеся банкноты в государственные и частные банки, а также отделения сирийской почты во всех провинциях страны и получить их эквивалент в новой сирийской валюте, передает ТАСС.

Конечно, обменять их можно будет и после 6 августа, но уже исключительно через Центральный банк Сирии в Дамаске, говорится в сообщении.