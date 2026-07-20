Россия стала лидером по турпотоку в Турцию в 2026 году

За первую половину 2026 года иностранный туристический поток в Турцию превысил 25,8 млн человек, из которых почти 2,65 млн составили путешественники из России.

В Турции за первые шесть месяцев 2026 года количество прибывших иностранных туристов достигло 25,8 млн, из них почти 2,65 млн являются россиянами. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле.

Показатель турпотока из России увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Согласно статистике министерства, в тройку крупнейших рынков также вошли Германия с 2,44 млн гостей и Великобритания, откуда приехали 1,58 млн человек.

Он также отметил, что закрытие воздушного пространства из-за напряженности на Ближнем Востоке привело к снижению общего числа туристов с 26,4 млн в первом полугодии 2025 года до текущих 25,8 млн.

Доходы от туризма сохранились на прошлогоднем уровне и составили $25,8 млрд, при этом среднее время отдыха выросло на 0,5% до 10 ночей, а ежедневные траты увеличились на 2,6% до $109, что позволяет прогнозировать заметное улучшение всех отраслевых показателей во втором полугодии.