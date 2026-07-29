Пожарная авиация России подключилась к тушению лесных пожаров в Турции

Российские самолеты-амфибии Бе-200 борются с лесными пожарами в Турции, они со вторника сбрасывают воду на очаги возгораний лесных пожаров на юге и западе страны, налетав уже почти 40 часов.

На помощь турецким пожарным, борющимся с лесными пожарами на юге и западе Турции, уже пришли российские коллеги, приславшие в регион два российских самолета-амфибии Бе-200 из Красноярска и Ростова-на-Дону, их общий налет со вторника составил почти 40 часов, рассказал представитель экстренных служб.

"Интенсивные вылеты Бе-200 на тушение лесных пожаров начались во вторник. Российские самолеты-амфибии уже налетали более 35 часов"

- представитель МЧС России

Российские воздушные суда базируются на аэродроме "Измир" на юго-западе Турции. Контракт на тушение природных пожаров с ними составляет два месяца, передает РИА Новости.

Уникальный двухмоторный Бе-200, созданный для пожаротушения, доставки спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды, по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире: за одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 т воды.