Пашинян раскритиковал выращенную армянскую рыбу

Премьер Армении высказал недовольство темпами диверсификации экономических связей страны и отметил, что в Армении нужно повышать стандарты качества продукции. Он признал, что сам не ест выращенную рыбу.

Качество производимых в Армении продуктов питания необходимо повышать, заявил на заседании правительства РА премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он указал на проблему диверсификации экономических связей Армении, и добавил, что она связана с качеством местной продукции.

"Диверсификация экономических связей не произошла, несмотря на то, что правительство предоставило хозяйствующим субъектам широкие возможности. Не произошла, в основном, по одной причине - путь диверсификации означает путь повышения стандартов"

– Никол Пашинян

Премьер добавил, что должны быть решены вопросы со стандартами качества армянских продуктов питания. Он сообщил, что не использует в пищу выращенную армянскую рыбу.

"Мы должны решать вопросы качества продуктов питания. Сам я лично уже очень давно не использую в пище выращенную рыбу, для меня очевидно, что там есть проблемы, в этой рыбе встречается, к примеру, неестественный, непонятный жир"

– Никол Пашинян

Он отметил, что несмотря на это, правительство готово оказывать содействие рыбной отрасли Армении, и всем другим сферам, но "отрасль должна развиваться качественно".

Также Пашинян назвал возможностью "ситуацию, связанную с рынком России, ЕАЭС", хотя многие называют ее кризисом.