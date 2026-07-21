Новые дороги и мосты введут в эксплуатацию в Чечне летом

В Чечне до конца лета будут достроены и введены в эксплуатацию три моста и 63 км дорог, рассказали местные власти.

В Чечне продолжает улучшаться дорожная сеть, вскоре будут запущены три моста и более 60 км автодорог, поделился замминистра автомобильных дорог региона Аббас Темирсултанов.

"В данный момент у нас все работы практически на стадии завершения. И до конца сезона мы планируем ввести три моста и 63 км автодорог. С каждым годом, благодаря нацпроекту, уличная дорожная сеть и региональные дороги улучшаются"

– Аббас Темирсултанов

До конца года планируется отремонтировать в Чечне четыре моста и 83 км дорог, добавил замминистра, пишет ТАСС.