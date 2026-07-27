Армянский борец рассказал о радушной встрече в Баку

Борец из Армении Янес Назарян, входящий в состав сборной РА по борьбе на ЧМ U-12 в Баку, поделился с журналистами впечатлениями от участия в турнире.
В ходе состязаний Назарян завоевал золотую награду в весовой категории 71 кг.
Спортсмен рассказал о своем хорошем настроении, а также поведал, что рад своей победе.
"Здесь нас встретили очень радушно и на высоком уровне. Соревнование организовано на высоком уровне, участники тоже были достаточно сильными"
– Янес Назарян
Борец также обратил внимание на отсутствие каких-либо организационных проблем у своей команды.
"Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и создали все возможности для комфортной подготовки и выступления на соревновании"
– Янес Назарян