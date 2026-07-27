Вестник Кавказа

Армянский борец рассказал о радушной встрече в Баку

Армянский борец рассказал о радушной встрече в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по борьбе U-17 в Баку, были встречены радушно и на высоком уровне, рассказал армянский борец Янес Назарян.

Борец из Армении Янес Назарян, входящий в состав сборной РА по борьбе на ЧМ U-12 в Баку, поделился с журналистами впечатлениями от участия в турнире.

В ходе состязаний Назарян завоевал золотую награду в весовой категории 71 кг.

Спортсмен рассказал о своем хорошем настроении, а также поведал, что рад своей победе.

"Здесь нас встретили очень радушно и на высоком уровне. Соревнование организовано на высоком уровне, участники тоже были достаточно сильными"

– Янес Назарян

Борец также обратил внимание на отсутствие каких-либо организационных проблем у своей команды.

"Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и создали все возможности для комфортной подготовки и выступления на соревновании"

– Янес Назарян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
460 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.