Армянский борец рассказал о радушной встрече в Баку

Спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по борьбе U-17 в Баку, были встречены радушно и на высоком уровне, рассказал армянский борец Янес Назарян.

Борец из Армении Янес Назарян, входящий в состав сборной РА по борьбе на ЧМ U-12 в Баку, поделился с журналистами впечатлениями от участия в турнире.

В ходе состязаний Назарян завоевал золотую награду в весовой категории 71 кг.

Спортсмен рассказал о своем хорошем настроении, а также поведал, что рад своей победе.

"Здесь нас встретили очень радушно и на высоком уровне. Соревнование организовано на высоком уровне, участники тоже были достаточно сильными"

– Янес Назарян

Борец также обратил внимание на отсутствие каких-либо организационных проблем у своей команды.

"Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и создали все возможности для комфортной подготовки и выступления на соревновании"

– Янес Назарян