ЕС хочет ввести санкции против 1,6 тыс связанных с Россией компаний

В ЕС готовят санкции в отношении 1,6 тыс связанных с Россией компаний. Ввести их могут уже ближайшей осенью.

Евросоюз разрабатывает санкции в отношении более чем 1,6 тыс компаний, связанных с Россией. Об этом сообщают источники.

Если данный пакет ограничительных мер будет принят, количество структур, против которых действуют санкции ЕС, вырастет на 50%, передает Bloomberg.

Агентство также отмечает, что совокупная годовая выручка предприятий, которые планируется включить в санкционные списки, превышает $20 млрд.

Разработкой нового пакета на протяжении уже нескольких месяцев занимается Европейская служба внешних связей. Санкции планируется ввести в отношении компаний российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ожидается, что новые ограничительные меры будут направлены прежде всего против конкретных компаний, а не против производства определенной продукции или секторов.

Если страны Евросоюза одобрят этот пакет, санкции будут приняты в октябре.