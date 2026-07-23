Россия знает, как развиваться под санкциями – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не просто адаптировалась к санкциям ЕС, но и научилась развиваться, несмотря на ограничения.

Европейские санкции не мешают развитию России, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 21-й пакет санкций ЕС против РФ.

Он напомнил, что речь продолжении санкционной политики Евросоюза против России звучит буквально ежедневно на разных уровнях.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, РФ уже полностью адаптировалась к жизни под санкциями, научившись жить в условиях рестрикций.

"Более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций, потому что, да, разные ситуации бывают в экономике, но это во всем мире"

– Дмитрий Песков

Он уточнил, что резких скачков в развитии в данный момент едва ли стоит ожидать. Однако, обратил внимание Песков, у России получается сохранять темпы своего развития.