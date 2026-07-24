КСИР может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море

В Иране допускают закрытие Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря. По данным источников, это один из сценариев, который рассматривают в Тегеране на случай эскалации конфликта с США.

Военные Ирана готовы заблокировать движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море. Об этом сообщают информированные источники.

Согласно их данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пойдет на это в случае эскалации конфликта с Соединенными Штатами, передает The Wall Street Journal.

По словам источников, если США активизируют удары или будет рассматривать вариант с наземным вторжением, Исламская Республика может попробовать запереть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, включая нападение на суда.