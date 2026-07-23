Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено

После кратковременного утреннего отключения электроэнергии в Грузии специалисты полностью возобновили энергоснабжение и восстановили штатную работу метро и поездов.

В Грузии энергетики полностью восстановили подачу электричества абонентам после утреннего системного сбоя. Об этом сообщила Государственная электросистема республики.

В ведомстве отметили, что электроснабжение Тбилиси и ряда регионов страны специально приостанавливали 25 июля около 08:00 для устранения последствий предыдущей энергоаварии. Спустя пять минут началось поэтапное подключение сетей, при этом расследование точных причин инцидента продолжается.

Из-за отсутствия электричества временно прекращал работу Тбилисский метрополитен и фиксировались задержки в расписании Грузинской железной дороги. Сейчас оба транспортных узла функционируют в штатном режиме, а пассажирские перевозки осуществляются без сбоев.

Напомним, 24 июля около 01:00 из-за крупной системной аварии Тбилиси и большинство грузинских регионов столкнулись с масштабным нарушением работы как электрических, так и телекоммуникационных сетей.