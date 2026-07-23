В Новоафонской пещере обновят железную дорогу

В Абхазии в будущем году планируют провести обновление железной дороги в Новоафонской пещере.

В 2027 году в туристическом комплексе Новоафонская пещера в Абхазии планируется провести работы по замене железной дороги, сообщил заместитель директора пещеры Дамей Смыр.

Он уточнил, что приступить к работам намерены в начале будущего года. Рельсы и шпалы для обновления дороги в уникальной пещере уже закуплены и доставлены.

Смыр добавил, что ранее руководство туристического объекта не раз указывало на необходимость модернизации железной дороги, но реализация проекта откладывалась из-за нехватки времени и финансовых средств.

Сейчас окончательная стоимость работ не определена, однако известно, что затраты составят по крайней мере 100 млн рублей, передает радио Sputnik.

Отметим, что в 2025 году вход в пещеру стоил 700 рублей, в 2026 году цены выросли до 1000 рублей. С начала года продажа билетов принесла уже более 135 млн рублей.