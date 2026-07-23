Расследование причин масштабного отключения света началось в Грузии

Власти Грузии приступили к выяснению причин отключения света, которое затронуло практически всю страну.

Грузинские власти запустили расследование причин, повлекших отключение электроэнергии почти по всей стране, такое сообщение распространила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).

Выяснять, из-за чего произошло масштабное ЧП, будет сама комиссия.

В ведомстве уже состоялось экстренное заседание в связи с блэкаутом. На нем было вынесено решение о расследовании причин энергетического инцидента, случившегося сегодня.

Напомним, из-за аварии в энергосистеме страны примерно в 00:10 по местному времени (23:10 мск) произошли перебои в работе электросетей и телекоммуникаций. В результате Тбилиси и большая часть регионов Грузии оказались без света.