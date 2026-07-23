Иран продолжит отстаивать свои права в Ормузском проливе - Аракчи

Аббас Аракчи в ходе заседания ШОС в Кыргызстане заявил, что Иран не уступит давлению США и продолжит защищать свои законные права в Ормузском проливе и регионе Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен поддаваться давлению Вашингтона и будет отстаивать свои законные права. Об этом он сообщил на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Кыргызстане.

По словам дипломата, консультации Ирана с Россией и Китаем носят постоянный характер и проходят на уровне столиц, в ходе взаимных визитов, телефонных переговоров и международных встреч.

"Сегодня также представилась хорошая возможность провести очные переговоры как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так и с министром иностранных дел Китая Ван И. Мы подробно обсудили широкий круг вопросов"

- Аббас Аракчи

Глава МИД также сообщил об обсуждении инициатив Пакистана как посредника между Тегераном и Вашингтоном, назвав главной проблемой этих отношений не отсутствие посредника, а политику США.

"Исламская Республика Иран уже доказала, что не подчинится США. Мы никогда не будем отвечать на язык силы, давления и угроз. Мы не боимся угроз, не поддадимся давлению и не принимаем язык ультиматумов"

- Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что защита интересов Ирана в Ормузском проливе и Персидском заливе остается основой внешней политики страны, и Тегеран продолжит действовать до полного удовлетворения законных требований ИРИ.