Россияне не увидят персиков из Грузии

Этим летом экспорт персиков из Грузии упал на 75% из-за ситуации с урожаем. Главный покупатель грузинских персиков – Россия.

Урожай персиков в Грузии в 2026 году оказался небольшим и невысокого качества, это повлияло на экспорт – он сократился на 74,5%, пишет медиаплатформа Business Media Georgia (BMG).

Экспортные поставки персиков и нектаринов в этом году сократились с 3151 т до 802 т из-за неурожая. Экспорт в январе-июне составил $973 тыс, тогда как в прошлом году за первое полугодие было экспортировано грузинских персиков и нектаринов на $3,8 млн.

Фермеры терпят убытки – персики второго сорта не подходят ни для экспорта, ни для переработки. Урожай остается невостребованным в садах.

"70% садов пострадали от града. Соответственно, урожай в этом году меньше. Более половины низкокачественной продукции даже не было собрано, она осталась в садах. Заводы не принимают персики второго сорта, они также непригодны для экспорта"

– фермер Валерий Турашвили

Падение урожайности летом 2026 года связано с затянувшимися холодами в Грузии и частыми случаями града.

Основным рынком сбыта грузинских персиков и нектаринов является Россия. В целом свежие фрукты входят в топ-5 главных экспортных категорий Грузии в РФ.