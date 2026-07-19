В Азербайджане вынужденные переселенцы смогут получить жилье в собственность

Вынужденные переселенцы в Азербайджане теперь смогут получать выделяемое жилье на освобожденных территориях в собственность через Фонд постоянного расселения.

В Азербайджане вынужденным переселенцам на освобожденных территориях начнут предоставлять жилье в собственность, а не на основании договора аренды. Соответствующие поправки в законе утвердил президент АР Ильхам Алиев.

Недвижимость для передачи гражданам будет выделяться из создаваемого Фонда постоянного расселения. Правила переезда и оформления жилья в собственность разработает профильное ведомство.

Изменения в закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" уточняют процедуру утраты статуса. Это произойдет, если лицо получит новое жилье взамен прежнего места проживания на освобожденной территории либо откажется от него.

Меры социальной защиты вынужденных переселенцев продолжат действовать в течение трех лет со дня официальной утраты статуса, при этом предусмотренными правовыми преимуществами в полном объеме смогут воспользоваться и те лица, которые уже приобрели жилье на освобожденных территориях.