Иран пригозил США симметричными ударами по инфраструктуре

Вооруженные силы ИРИ готовы нанести симметричные удары по американской военной структуре на Ближнем Востоке если Вашингтон ударит по мостам и электростанциям.

Иран намерен ударить по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты атакуют мосты или электростанции на территории Исламской Республики, пишет ссылкой на источник агентство Tasnim.

Как отметил источник, Вашингтон за последние несколько дней должен был убедиться в том, что Тегеран может атаковать любые объекты на Ближнем Востоке.

Поэтому все попытки Трампа привести к эскалации обречены на провал, пишет агентство.

"Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США"

– Tasnim

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон намерен в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будет наносить удары по иранской инфраструктуре.