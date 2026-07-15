Хегсет назвал траты США на иранскую войну

Пит Хегсет заявил, что траты США на войну против Ирана составили $37,5 млрд. Ранее в СМИ сообщили о расходах Вашингтона в $100 млрд.

Траты США на иранскую войну достигли отметки в $37,5 млрд, рассказал министр войны Пит Хегсет в ходе выступления в сенатском комитете по ассигнованиям.

"Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов"

– Пит Хегсет

Ранее в NBC News сообщили, что реальные расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превышают заявленную сумму трат в три раза. По данным СМИ, расходы достигли $100 млрд, а озвученные властями $30 млрд относятся только к тратам на ракеты и боеприпасы.