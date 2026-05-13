Расходы США на войну против Ирана достигли $100 млрд – СМИ

NBC News: реальные траты США на войну против Ирана выше заявленных примерно в три раза. Пентагон не включил в подсчеты траты на логистику и восстановление инфраструктуры.

Реальные траты США на войну против Ирана значительно превышают официальные подсчеты Пентагона. Военное ведомство заявляет о $30 млрд военных трат, тогда как внутренние оценки достигают отметки в $100 млрд, передает NBC News.

"В Пентагоне заявили, что война обошлась США примерно в 30 миллиардов долларов, однако внутренняя оценка общих расходов составляет от 80 до 100 миллиардов долларов"

– NBC News

По данным телеканала, подсчеты в $30 млрд касаются только трат на крылатые ракеты, бомбы и другие боеприпасы, тогда как США также потратили десятки миллиардов на восстановление военных баз и ремонт или замену военной техники. Кроме того, значительные суммы уходят на содержание двух авианосных групп и логистику.

По данным Исследовательской службы конгресса США, армия страны потеряла свыше 40 летательных аппаратов, включая штурмовики и самолеты-заправщики.