Первое заседание Техкомитета Хартии ОПЕК+ началось в Баку

В Азербайджане началось первое заседание Технического комитета ОПЕК+, на котором формируется рабочий план Хартии сотрудничества для её полноценного запуска в 2027 году.

Сегодня в Баку проходит первое заседание Технического комитета, на котором делегации стран ОПЕК и государств Хартии сотрудничества обсуждают перспективы развития энергетической сферы и изберут председателя структуры.

В мероприятии принимают участие представители стран ОПЕК и государств Хартии сотрудничества, включая делегацию во главе с генеральным секретарем организации Хайсамом аль-Гайсом.

В ходе выступления министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что АР играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности, и назвал главной целью взаимодействия стран-участниц ОПЕК+ сохранение рыночного баланса, подтвердив твердый курс страны на поддержание стабильности.

"Наша основная цель - сохранение баланса между спросом и предложением. Это является четким показателем нашей приверженности сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Азербайджан и впредь будет продолжать вносить свой вклад в сохранение стабильности на мировом энергетическом рынке и развитие международного сотрудничества в рамках ОПЕК+"

- Пярвиз Шахбазов

Он добавил, что выбор Баку подчеркивает историческую роль страны в нефтяной промышленности. В качестве подтверждения этого факта в венской штаб-квартире ОПЕК выставлено изображение первой в мире промышленной скважины, пробуренной в бакинском Биби-Эйбате в 1846 году.

"Многолетнее активное участие Азербайджана в Декларации о сотрудничестве ОПЕК+ подтверждает успешное развитие взаимодействия между нашей страной и организацией"

- Пярвиз Шахбазов

Напомним ранее 10 декабря 2016 года была подписана Декларация о сотрудничестве, объединившая 13 стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в организацию включая Азербайджан. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года и предусматривало добровольную корректировку добычи нефти для стабилизации мирового рынка.